В Турции вакцинированным четырьмя дозами вакцины гражданам предлагают сделать пятую прививку против Covid-19.

Об этом пишет Daily Sabah.

На пятую бустерную прививку могут записаться лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины Pfizer BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы. Минздрав Турции анонсировал старт вакцинации пятой дозы 31 декабря.

Турки смогут получать вакцины Sinovac, BioNTech или Turkovac в качестве бустера. Turkovac – турецкая вакцина против Covid-19, которая 30 декабря появилась в больницах страны. Ее применение в экстренных случаях одобрили на фоне быстрого всплеска инфекций из-за штамма "Омикрон".

Всего в Турции уже более 83% человек старше 18 лет получили две дозы вакцины против Covid-19, а 91,6% получили одну дозу.

Напомним, в конце декабря в Израиле началась вакцинация четвертой дозой вакцины от коронавируса.

Что касается Украины, бустерная вакцинация в нашей стране доступна пока что только третьей дозой и только для медиков и сотрудников интернатов. Сделать ее доступной для всех пока только планируют, рассматривать этот вопрос будут в январе.