Национальна техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики хочет рассмотреть вопрос доступности бустерной дозы вакцины. Предполагается, что заседание пройдет 5 января, рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью "Суспильному".

По его словам, уже есть решение Национальной технической группы рекомендовать бустерную дозу для людей в возрасте 60 лет и более. В ближайшее время оно вступит в силу.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - отметил он.

Напомним, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о разнице между дополнительной и бустерной дозами вакцин от COVID-19, а также объяснили, кто и какую дозу сможет получить и как это повлияет на срок действия covid-сертификатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине в ближайшее время обещают запустить бустерную вакцинацию от коронавируса. Это связано постоянными мутациями ковида, которые каждый раз все сильнее приспосабливаются к имеющимся вакцинам, бустер помогает удерживать уровень антител.