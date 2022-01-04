Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует при некоторых симптомах штамма коронавируса "Омикрон" срочно обращаться в больницу. Речь идет, в частности, об изменении цвета губ, затрудненном дыхании и спутанности сознания.

Об этом сообщает The Mirror.

Основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувств вкуса или запаха. У нового варианта "Омикрон" симптомы более легкие, они похожи на признаки обычной простуды.

Кроме того, по данным центра, у людей с "Омикроном" наблюдается более широкий спектр симптомов, и некоторые из них говорят о серьезной угрозе жизни пациента. При их появлении нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Таким симптомом является бледная, серая или синяя кожа на губах и ногтях, в зависимости от оттенка кожи. Данный симптом "Омикрона" может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Опасными признаками также являются затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать на протяжении длительного времени.

Напомним, ранее "Страна" писала, что врачи из Южной Африки, Британии и США назвали восемь симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа.

Также, мы рассказали, что специалисты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона утверждают, что одним из симптомов коронавирусного штамма "Омикрон" может являться потеря аппетита.