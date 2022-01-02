В Украине завершается волна коронавируса, вызванная штаммом "Дельта". Тем не менее, уже в конце января этого может начаться новая волна, спровоцированная новым штаммом "Омикрон".

Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "Суспільному".

Как объяснил Кузин, вспышки коронавируса, которые регистрируют на территории Европы, в Украину приходят с опозданием в один-два месяца.

"Мы идем с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта", и мы видим постепенное падение интенсивности эпидемического процесса", - сказал Кузин.

Между тем, на утро воскресенья, 2 января, количество зараженных коронавирусом украинцев увеличилось на 1 863 человек.

Кроме того, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" и штамм "Дельта" также могут привести к новой волне заболеваемости ковидом в мире.