По состоянию на 1 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось за сутки на 5 026 человек. Это меньше, чем в последние три дня, когда фиксировали от 5 454 до 7 029 заражений в день.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 31 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74)", - говорится в сообщении.

Всего за последние сутки:

Госпитализировано - 1 554 человека

Летальных случаев – 190

Выздоровели – 6 073.

Статистика по коронавирусу 1 января

Также в Минздраве рассказали, что больше всего случаев заражения коронавирусом в Киеве (976), а также Львовской (443) и Киевский (315) областях.

Напомним, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здоровья Ханс Клюге рассказал, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.

Также мы сообщали, что в Украине до этого три дня подряд росла заболеваемость ковидом. В течение минувших суток, 30 декабря, в нашей стране зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса.