На утро воскресенья, 2 января, количество зараженных COVID-19 украинцев увеличилось на 1 863 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 12 медиков и 108 детей. Также за день:

Никого не госпитализировали

Летальных исходов - 98;

Выздоровели - 2 259.

Известно, что всего с момента пандемии в Украине:

Заболели 3 674 538 человек;

Выздоровели 3 477 188 пациентов;

умерли 96 187 украинцев.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Киеве (277), а также Житомирской (127) и Львовской (115) областях.

Ранее мы сообщали о том, что по состоянию на 1 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось за сутки на 5 026 человек. Это меньше, чем в последние три дня, когда фиксировали от 5 454 до 7 029 заражений в день.

Примечательно, что в сводке Минздрава отсутствует информация о том, сколько украинцев вакцинировались 1 января.

Между тем, ранее "Страна" информировала о том, что директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здоровья Ханс Клюге рассказал, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.