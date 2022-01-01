Начиная со вторника, 4 января, желающим посетить Кипр туристам нужно будет сдать три теста на коронавирус. Новые правила въезда касаются в том числе и украинцев.

Об этом свидетельствует информация на портале Cyprus Flight Pass.

На сайте указано, что начиная с 4 января ужесточаются правила въезда на Кипр. Со вторника желающим посетить страну туристам нужно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус не позже, чем за 48 часов до вылета. Второй тест на коронавирус нужно будет сделать сразу после приезда. Помимо этого, через 72 часа после въезда на Кипр будет необходимо сделать экспресс-тест на антиген.

Новые правила пока будут действовать до 15 января текущего года.

Напомним, как мы писали, Черногория ужесточает правила въезда для украинцев. Уже со 2 января люди, которые не вакцинировались или не переболели ковидом, а также те, для кого срок действия первого или второго условия закончился, не смогут попасть на территорию страны.

Также "Страна" сообщала, что Чехия ужесточила условия въезда для украинцев. Теперь даже вакцинированным от коронавируса украинцам придется делать ПЦР-тест на короновирусную инфекцию.