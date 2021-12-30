Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ужесточает правила въезда для граждан Украины. Со 2 января люди, которые не вакцинировались или не переболели ковидом, а также те, для кого срок действия первого или второго условия закончился, не смогут попасть на территорию юго-восточного государства.

Обновленные правила въезда опубликованы на сайте посольства Украины в Черногории.

Теперь въезд будет возможен на основании одного из двух документов и, дополнительно, отрицательного теста:

наличие подтверждения полного курса вакцинации с условием, что со второй дозы прошло не более 6 месяцев до времени въезда;

подтверждение перенесенной болезни, которым может быть старый ПЦР или экспресс-тест – не старше 180 дней и не новее 10 дней.

Также в ведомстве добавили, что для обеих категорий требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до въезда, или экспресс-теста, сделанного не более, чем за 48 часов до въезда. Такие правила будут действовать как минимум до 12 января.

Кроме того, граждане Черногории и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране и не имеющие документов, которые позволяют въезд без самоизоляции, должны будут 10 дней оставаться на карантине. Самоизоляцию можно завершить досрочно с отрицательным тестом.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Италия запретила украинцам туристические поездки в страну.

Также мы сообщали, что власти Чехии изменили правила въезда в страну для украинцев. Чтобы пересечь границу, теперь необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже при полном курсе иммунизации от коронавируса. Изменения вступили в силу в понедельник, 27 декабря.