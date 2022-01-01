На бельгийской станции "Принцесса Елизавета" в Антарктиде подтвердился коронавирус у двух третьих работников, хотя они были полностью вакцинированы. Об этом сообщает Soir mag.

У 16 из 25 сотрудников получили позитивный тест на коронавирус. При этом болезнь протекает у них бессимптомно, а один из полярников недавно получил бустерную дозу вакцины.

Примечательно, что до прибытия полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус: за два часа до отъезда в Южную Африку, через пять дней после прибытия в Кейптаун и последний – спустя пять дней после прибытия.

Первый случай коронавируса на "Принцессе Елизавете" был обнаружен 14 декабря. И несмотря на то, что человека отправили на самоизоляцию, инфекция позже подтвердилась еще у двух его коллег. Всех троих пришлось эвакуировать, но болезнь все-равно распространилась.

Сейчас станция находится на изоляции по меньшей мере до 12 января. А одну из миссий бельгийским полярникам пришлось отменить.

Напомним, у субантарктических пингвинов, обитающих возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, впервые за сезон самки отложили яйца. Потомство из них должно было появиться в декабре.

Также "Страна" писала, что польские ученые выяснили, что останкам кита, который был найден украинскими полярниками в районе станции "Вернадского" 1350 лет.