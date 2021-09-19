Польские ученые выяснили, что останкам кита, который был найден украинскими полярниками в районе станции "Вернадского" 1350 лет. Об этом сообщил Национальный антарктический центр в Facebook.

"Наконец ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет)! Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении.

По виду исследователям удалось выяснить, что останки принадлежат синему киту – самому большому, который когда-либо жил в мире.

Напомним, в Антарктиде украинские полярники, обитающие на станции "Академик Вернадский", изучают загадочные останки кита, которые довольно давно покоятся на острове Расмуссен. Ученые пытаются установить вид и возраст животного.

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