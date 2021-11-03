У субантарктических пингвинов, обитающих возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, впервые за сезон самки отложили яйца. Потомство из них появится в декабре.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Первое яйцо ученые заметили 2 ноября. На станции добавили, что всего увидели четыре яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции, вблизи метеоплощадки.

Как рассказали ученые, брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов происходит раз в год – с середины антарктической весны до середины лета. Примечательно, что в этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Яйца живущих у станции птиц имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из двух яиц, редко бывает три, но третий малыш имеет очень мало шансов выжить.

У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц и вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет перекусить крилем в океан. Затем они сменяют друг друга.

Птенцы вылупляются из яиц чуть больше, чем через месяц. Так что пополнение пингвинят возле станции можно ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь остров у станции будет заполнен малышами.

Самым распространенным видом пингвинов в районе "Вернадского" являются субантарктические пингвины. Их также называют дженту или ослиными за характерный крик. Этих птиц легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".

Летом остров могут населять до 4 тысяч дженту. Они создают пары, строят гнезда, откладывают яйца и рожают детенышей. Эти пингвины в большинстве однолюбы и создают пару на всю жизнь.

На днях "Страна" сообщала, что площадку у станции украинских полярников заполонили тысячи пингвинов, и ученые наблюдают за их спариванием.

Также мы рассказывали о рождении тюленят неподалеку от станции.