На остров Галиндез, где расположена антарктическая станция "Академик Вернадский", вернулись пингвины. У птиц начался брачный сезон, за ходом которого полярники могут наблюдать прямо из окон.

Об этом сообщает пресс-служба станции на своей странице в Facebook.

Субантарктические пингвины расположились так близко к станции, что полярники могут следить за ними из своих окон. Именно так они зафиксировали первое спаривание птиц, в скором времени ожидается радостная новость о появившемся яйце.

"Пингвины дженту очень забавные. Они "поют", как ослы (поэтому их также называют ослиными), галантно кланяются партнеру, крадут друг у друга камешки для гнезд, ссорятся и даже дерутся. Кстати, гнезда они делают достаточно близко к станции, иногда даже используя определенные ее конструкции", - рассказали полярники.

Остров Галиндез пингвины начали осваивать в 2006 году, и уже в 2007-2008 обустроили на нем свои гнезда. Сейчас в летнее время количество пингвинов на острове может достигать 4 тысяч.

"Почему же "ослики" не жили в районе станции к середине 2000-х? Дело в том, что эти пингвины - теплолюбивые, и раньше здесь было слишком холодно для них. Но благодаря изменению климата и потепления этот вид получил преимущество и благоприятные условия для продвижения на юг. С 2013 года общая численность субантарктических пингвинов выросла где-то на 11%, а в нашем районе - почти на четверть", - сказано в сообщении.

При этом не для всех пингвинов потепление - это хорошо. Численность холоднолюбивых пингвинов Адели наоборот, сокращается. Пингвины Дженту же возвращаются на остров и их количество только растет.

"Так вот сейчас они снова активно обустраивают там гнезда. Поэтому возможно в этом году будет рекорд по количеству субантарктических пингвинов на острове? Об этом ждать вестей от биологов 26-й УАЭ, которые пристально следят за брачными сезонами животных, и не только из окон станции", - резюмировали в сообщении.

Напомним, недавно возле станции "Академик Вернадский" родились малыши-тюлени.

Также сообщалось, что в Нидерландах два пингвина-гея выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок.