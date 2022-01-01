Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон. Об этом сообщает The New York Times.

В отчете указывается, что в ходе эксперимента животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилсь, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути, хотя и распространялся на легкие. Благодаря этому животные реже гибли.

При этом в носу у животных болезнь размножалась также, как и остальные штаммы.

Похожие результаты получили исследователи из Гонконга, изучив образцы дыхательных тканей людей.

Причиной сложившейся ситуации ученые называют белок TMPRSS2, который содержится в клетках легкого и помогает вирусу проникнуть внутрь. Он слабо взаимодействует со штаммом Омикрон.

Напомним, двудозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Кроме того, мы также писали о том, несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.