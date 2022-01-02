В МОЗ заговорили о возможном локдауне, вызванном новым штаммом коронавируса "Омикрон". Так, во второй половине января-февраля Минздрав ожидает рост количества заражений коронавирусом в Украине из-за "Омикрона". Если ситуация сильно ухудшится, в ведомстве могут заговорить о локдауне.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "Суспильному".

По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.

"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", - сказал он.

Кузин уточнил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.

"Но локдаунов пока не ожидаем", - добавил он.

Напомним, ранее Кузин заявлял, что в Украине завершается волна коронавируса, вызванная штаммом "Дельта". Тем не менее, по его словам, уже в конце января может начаться новая волна, спровоцированная новым штаммом "Омикрон".

Кроме этого, недавно премьер-министр Дениса Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации сотрудников.