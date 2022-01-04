В Китае город Ючжоу в провинции Хенань закрыли на карантин после того, как там зафиксировали три бессимптомных случая Covid-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Центр города заблокировали для въезда и выезда, более 1 миллиона граждан теперь обязаны оставаться дома. В городе отменили все массовые мероприятия, остановили работу общественного транспорта, закрыли учебные заведения. Магазины и супермаркеты также были вынуждены приостановить коммерческую деятельность, за исключением поставок товаров ежедневного потребления.

Напомним ранее " Страна" рассказала, что во второй стране в мире выявили случаи "флуроны" - параллельного заболевания гриппом и Covid-19. Впервые "флурону" диагностировали в Израиле у роженицы, которая не была вакцинирована. А теперь такие случаи обнаружили и в Бразилии.

Также ранее мы писали, что правительство Италии ужесточило ограничения для невакцинированных граждан после рекордного роста числа зараженных коронавирусом за сутки. В то же время в стране ослабили карантинные меры для граждан, которые вакцинировались.