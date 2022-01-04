Во Франции нашли новый штамм коронавируса с почти полусотней мутаций
Во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который также называют "IHU". Им заразились уже 12 человек.
Об этом пишет MedRxiv.
Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант предварительно идентифицирован как B.1.640.2. Он считается камерунским по происхождению и распространился уже на 12 пациентов на юге Франции.
Ученые полагают, что штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Его также называют "IHU".
"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали "IHU", - считают ученые.
Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.
"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.
После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети. Этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.
"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - заявляют ученые.
Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, исследования будут продолжены.
"На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта "IHU", - говорится в сообщении.
Напомним, курс Sinovac и бустер Pfizer казались неэффективными против штамма "Омикрона".
Также мы писали о том, что смертность от штамма "Омикрон" оказалась на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса.