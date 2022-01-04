Во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который также называют "IHU". Им заразились уже 12 человек.

Об этом пишет MedRxiv.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант предварительно идентифицирован как B.1.640.2. Он считается камерунским по происхождению и распространился уже на 12 пациентов на юге Франции.

Ученые полагают, что штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Его также называют "IHU".

"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали "IHU", - считают ученые.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.

"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.

После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети. Этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - заявляют ученые.

Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, исследования будут продолжены.

"На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта "IHU", - говорится в сообщении.

Напомним, курс Sinovac и бустер Pfizer казались неэффективными против штамма "Омикрона".

Также мы писали о том, что смертность от штамма "Омикрон" оказалась на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса.