Украина закупила 300 тысяч курсов популярного таблетированного препарата для лечения коронавируса. Поставки препарата от COVID-19 "Молнупиравир" ожидаются в первом квартале этого года.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

На вопрос, когда в Украине появятся таблетки "Молнупиравир", Кузин сказал, что соглашение уже заключено.

"Мы ожидаем появление таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой", - заявил он.

Он добавил, что препарат будет назначать врач в соответствии с протоколом. "Молнупиравир" позволяет предотвратить размножение вируса в человеческом организме и снизить риск тяжелого течения болезни. Лекарство собираются применять в первые дни заболевания.

"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Лекарство должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", – уточнил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Напомним, еще в середине ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Первой в Европе таблетки от коронавируса для взрослых разрешила Дания. Препарат рекомендовали пациентам с COVID-19, подверженных риску тяжелого течения заболевания, включая пожилых людей.