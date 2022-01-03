В Украине второй день подряд фиксируют менее 2 новых случаев коронавируса за сутки. В течение вчерашнего дня, 2 января, в стране ковид обнаружили у 1 804 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 3 января пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов с ковидом - 97 детей и 24 медика. За сутки госпитализировали 1 168 человек. 114 случаев ковида оказались летальными, выздоровели 2 537 человек.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 676 342 случая коронавируса. Выздоровели 3 479 725 человек. 96 301 случай оказался летальным.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививку от ковида сделали 14 713 311 человек. Первую дозу получили 14 713 309 человек, две дозы вколол 13 734 741 человек. Еще 4 063 человека получили дополнительную дозу, бустерную прививку сделали 5 452 человека.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве прогнозируют, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", может начаться в нашей стране уже в конце января.

Также мы сообщали, что в Японии разрабатывают вакцину от коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет.

Кроме того, мы писали, что в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.