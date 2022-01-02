В ночь на воскресенье, 2 января, в Киеве на улице Светлицкого пьяный водитель сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegam-канал "Киев Оперативный".

Пьяный водитель и его товарищ на BMW сбили двух человек, а после этого пытались сбежать с места аварии. Через десять минут их задержали на одной из АЗС.

Известно, что пострадал 12-летний мальчик. Его с многочисленными травмами срочно госпитализировали в больницу. Сами задержанные являются уроженцами Сум и Ровно.

Как позже стало известно, водитель "напился с горя", поскольку у его матери обнаружили коронавирус.

"Тот, что был за рулем, говорит, что набухался потому, что у мамы обнаружили ковид. Нормально помог маме, еще и других проблем подбросил", - говорится в сообщении.

Напомним, в больнице скончалась 39-летняя Алена Коломийчук, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на пешеходном переходе в Луцке. Как стало известно, женщина скончалась сегодня около 7 часов утра. У нее осталось двое маленьких детей.

"Страна" собрала все, что известно о ДТП в Луцке и несовершеннолетнем водителе.