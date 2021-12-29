В среду вечером, 29 декабря, в Киеве на пересечении улицы Вацлава Гавела и проспекта Любомира Гузара дорожно-транспортная авария заблокировала полосу для разворота машин.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом "Окко", видимо, пытавшемся перестроиться влево для разворота. Движение автомобилей по улице Вацлава Гавела практически полностью заблокировано из-за этого дорожно-транспортного происшествия.

На данный момент на дороге едет только одна правая полоса. Движение трамваев полностью перекрыто.

Напомним, 29 декабря в Киеве муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. По словам очевидцев, виновник аварии угрожал им тем, что его жена имеет связи. По словам очевидцев, виновники делают все, чтобы избежать ответственности.

Также "Страна" сообщала, что 28 декабря в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП. Машину Skoda занесло на дороге, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.