В воскресенье, 2 января, в больнице скончалась 39-летняя Алена Коломийчук, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на пешеходном переходе в Луцке.

Соответствующую информацию "Волынским Новостям" подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

Как стало известно, женщина скончалась сегодня около 7 часов утра. У нее осталось двое маленьких детей.

Депутат Луцкого городского совета Роман Кравчук призвал людей помочь мужу и сыновьям Алены.

"Для того чтобы помочь семье, можно перевести средства на карточку мужа - Вакульчук Александр Владимирович 4149 4993 9195 6024", - написал Роман Кравчук.

Напомним, 12 декабря в Луцке водитель легкового автомобиля Renault, пытаясь скрыться от полицейских, сбил нескольких пешеходов. Среди них был ребенок. Как выяснили правоохранители, все виновники ДТП, находившиеся на тот момент в машине, несовершеннолетние.

Так, в результате ДТП пострадали пять человек. За рулем автомобиля был подросток. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Страна" собрала все, что известно о ДТП в Луцке и несовершеннолетнем водителе.