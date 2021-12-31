Харьковская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против 16-летнего мажора Николая Харьковского, который стал виновником смертельного ДТП. Уголовное дело было открыто по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Инфинити" под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля "Шевроле Авео" погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира "Инфинити" (двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка) доставлены в больницу. Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования установлено, что на момент ДТП автомобиль "Инфинити" был в исправном состоянии, в частности, тормозная и рулевая системы работали нормально.

В случае признания вины Николаю Харьковскому грозит до восьми лет лишения свободы.

Также правоохранители добавили, что продолжается расследование факт допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ). Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии.