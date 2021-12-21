Семь человек пострадали в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero и Volkswagen Transporter T5 вблизи села Верба Владимир-Волынского района. Среди пострадавших - трое детей, им спасают жизнь в реанимации. Авария произошла в понедельник, 20 декабря, около 19:00, сообщает Нацполиция Волынской области.

По данным правоохранителей пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет. Все они - жители Львова.

Также травмы получил водитель Volkswagen Transporter T 5 и двое пассажиров транспортного средства. Они - жители района Ковеля.

Все пострадавшие, кроме водителя Mitsubishi Pajero, были госпитализированы.

В полиции возбуждено по этому факту уголовное производство.

Как сообщили в областной детской больнице, травмированные в ДТП несовершеннолетнии находятся в отделении реанимации, передает "Общественное".

По данным руководителя диспетчерской службы экстренной медпомощи Станислава Линика, у пострадавших детей диагностированы переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.

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