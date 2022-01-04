В Бразилии медики зарегистрировали четыре случая "флуроны", одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Впервые "флурону" диагностировали в Израиле у роженицы, которая не была вакцинирована.

Об этом сообщает портал G1.

По данным портала, уже в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - зафиксировали случаи положительных тестов как на COVID, так и на грипп.

По мнению специалистов, двойная инфекция, вероятно, усилится, поскольку два вируса циркулируют одновременно и обладают высокой степенью передачи.

Также "Страна" писала, что во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который также называют "IHU". Им заразились уже 12 человек. Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге страны и распространился в этом регионе. Он считается камерунским по происхождению, его выявили у 12 пациентов.

Также мы рассказывали, что в Минздраве заговорили о возможном локдауне в Украине в связи с распространением "Омикрона". Во второй половине января и в феврале ведомство ожидает рост количества заражений этим штаммом коронавируса. Если ситуация сильно ухудшится, то в стране могут ввести жесткий карантин.