В ноябре ученые заметили у некоторых зараженных коронавирусом "ковидные пальцы" - осложнение, напоминающее обморожение. Сейчас такой симптом все чаще встречается у детей.

Об этом рассказал РИА Новости председатель российского Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.



"В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые "ковидные пальцы" - осложнение после ковида, напоминающее обморожение", - сообщил Горелов.

Последнее из названных осложнений возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи.



Ученый добавил, что у детей старше семи лет чаще всего встречается пневмония, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых. При этом наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.

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