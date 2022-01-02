Врачи из Южной Африки, Британии и США назвали восемь симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа.

Об этом сообщает издание The Sun в воскресенье, 2 января.

По словам специалистов, симптомы нового штамма возникают в организме примерно на второй день после заражения и длятся около пяти дней. К ним относятся такие симптомы:

першение в горле;

боль в пояснице;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

ночная потливость;

ломота в теле.

Медики добавили, что симптомы проявляются менее выраженно, чем традиционные признаки COVID-19, поскольку они очень похожи на обычную простуду или грипп.

При их проявлениях специалисты порекомендовали немедленно обращаться к врачам.

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Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами COVID-19 остается намного ниже.

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