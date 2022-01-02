Врачи назвали восемь симптомов "Омикрона", которые проявляются на ранних стадиях заболевания
Врачи из Южной Африки, Британии и США назвали восемь симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа.
Об этом сообщает издание The Sun в воскресенье, 2 января.
По словам специалистов, симптомы нового штамма возникают в организме примерно на второй день после заражения и длятся около пяти дней. К ним относятся такие симптомы:
- першение в горле;
- боль в пояснице;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- усталость;
- чихание;
- ночная потливость;
- ломота в теле.
Медики добавили, что симптомы проявляются менее выраженно, чем традиционные признаки COVID-19, поскольку они очень похожи на обычную простуду или грипп.
При их проявлениях специалисты порекомендовали немедленно обращаться к врачам.
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Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами COVID-19 остается намного ниже.
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