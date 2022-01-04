Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия после трех доз вакцины против COVID-19 получили положительные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя дозами, имеют легкие симптомы и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении королевского дворца.

А сообщении указано, что 75-летний король и 78-летняя королева находятся на самоизоляции. Сейчас ведется работа по отслеживанию тех, с кем они контактировали.

Известно, что Карл Густав, роль которого в основном церемониальная, стал главой шведского государства в возрасте 27 лет после смерти короля Густава VI Адольфа в 1973 году. Он занимает трон дольше всех остальных монархов страны.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет.

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