В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как и где можно получить новый сертификат о бустерной вакцинации, а также в течение какого времени он будет действовать.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины во вторник, 4 января.

В МОЗ проинформировали, что новый COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор все, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия" не раньше последних чисел января после получения бустерной прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут также получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно оформить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

После бустерной вакцинации можно получить новый COVID-сертификат. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине медикам и сотрудникам интернатов начали колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что Украина вводит бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет.