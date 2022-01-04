Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ Украины в Telegram во вторник, 4 января, приводя соответствующую инфографику.

В МОЗ рассказали, что теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между вводами препаратов для всех схем вакцинации составит 28 дней.

Кроме того, такие же схемы можно применять для дополнительной или бустерной прививки, а именно:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В схему смешивания вакцин внесены изменения. Источник: Telegram/МОЗ Украины

"Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во вторник, 4 января, подписал приказ о введении бустерной (третьей) дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.

Также мы писали, что в BioNTech вслед за Pfizer предполагают, что вакцинирование от коронавируса станет ежегодным.