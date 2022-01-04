В МОЗ изменили схемы "коктейлей" вакцин от коронавируса. Инфографика
Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает МОЗ Украины в Telegram во вторник, 4 января, приводя соответствующую инфографику.
В МОЗ рассказали, что теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:
- первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
Интервал между вводами препаратов для всех схем вакцинации составит 28 дней.
Кроме того, такие же схемы можно применять для дополнительной или бустерной прививки, а именно:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
В схему смешивания вакцин внесены изменения. Источник: Telegram/МОЗ Украины
"Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во вторник, 4 января, подписал приказ о введении бустерной (третьей) дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.
Также мы писали, что в BioNTech вслед за Pfizer предполагают, что вакцинирование от коронавируса станет ежегодным.