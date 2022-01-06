Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что только три региона страны преодолели порог 50% вакцинации населения.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в Facebook в четверг, 6 января.

"Пока только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения - Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области", - написал Ляшко.

Министр добавил, что пункты вакцинации и центры массовой вакцинации работают каждый день, кроме 7 января.

Сейчас, по словам Ляшко, вакцина в Украине есть для проведения и первой, и второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз.

Министр напомнил, что в мире зарегистрирован новый суточный рекорд случаев COVID-19 – 2 миллиона 552 тысячи.

Пятерка стран с наибольшим количеством новых случаев – США (704 тыс), Франция (332 тыс), Великобритания (194), Италия (189), Испания (137), но рост числа случаев происходит на всех континентах.

Ляшко добавил, что на сегодняшний день медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в Украине.

Министр призвал украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь преодолеть эпидемию.

В МОЗ сообщили о трех областях, где вакцинировалось 50% населения. Источник: Facebook/Виктор Ляшко

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, которым предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшими совершеннолетия.

Также мы писали, что лидер антивакцинаторов Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.