Пункты прививки и центры массовой вакцинации не будут работать в Украине на Рождество, 7 января. Однако в остальные дни украинцы могут прививаться первой, второй и третьей дозой. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - сообщил он.

По его данным, на данным момент только три региона страны вакцинировали более 50% взрослого населения - Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

Напомним, в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних. После бустерной прививки от коронавируса украинцы получат новые сертификаты о вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве изменили схемы "коктейлей" вакцин от коронавируса. Интервал между вводами препаратов для всех схем вакцинации составит 28 дней.

Также мы сообщали, что лидер антивакцинаторов Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.