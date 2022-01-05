Президент Польши Анджей Дуда, который уже болел коронавирусом в октябре, снова получил положительный результат теста на ковид. В декабре Дуда получил третью, бустерную прививку от коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

Указано, что Дуда прошел тестирование на коронавирус в связи со случаями заболевания в его окружении и среди работников канцелярии главы государства. Тест показал положительный результат. Сейчас Дуда находится на изоляции.

"Президент здоров, у него нет серьезных симптомов, и он находится под постоянным медицинским наблюдением", - сообщил глава Офиса президента Польши Павел Шрот.

Он также рассказал, что Дуда вакцинировался от коронавируса двумя дозами, вторую прививку он получил в июне. 17 декабря Дуда получил третью, бустерную, прививку от коронавируса.

Это второй раз, когда президент Дуда переносит коронавирус. В последний раз он заболел в октябре 2020 года. Тогда, как сообщают журналисты, он заразился от одного из сотрудников Службы государственной охраны.

Напомним, король и королева Швеции заболели коронавирусом, несмотря на три дозы вакцины.

Также сообщалось, что в Турции одобрили уже пятую дозу вакцины от коронавируса.