В Верховную Раду внесли законопроект, которым народные депутаты хотят урегулировать вопросы введения карантина, а точнее ввести карантин в его нынешнем виде в законодательное поле Украины. Таким образом власти пытаются остановить вал решений судов, которые отменяют карантинные требования (в первую очередь - по увольнению за отказ от вакцинации).

Об этом свидетельствует проект закона, опубликованный на официальном сайте Верховной Рады.

Основных новаций, которые может привнести законопроект, три. Во-первых, за Кабинетом Министров законодательно закрепят полномочия устанавливать карантин на срок до 2 месяцев, а также продлевать его.

Во-вторых, установление карантина на территории, расположенной в пределах более шести областей, будет вводиться по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В-третьих, четко очерчен круг противоэпидемических мер:

создание особых условий или режима передвижения населения и осуществление хозяйственной деятельности, въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

пассажирских перевозок;

пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

посещение учебных заведений,

утверждение порядка обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

В ныне действующем законе "О защите населения от инфекционных болезней" сказано, что "карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министром".

В связи с такой формулировкой местные суды начали массово принимать решения о том, что на данный момент карантина уже нет.

Например, в Черноморске Одесской области по иску отстраненной от работы из-за нежелания вакцинироваться руководительницы кружка "Флористика" местного дома детского творчества суд в резолютивной части написал, что законной и не противоречащей Конституции Украины является следующая процедура введения в Украине карантина: президент издает Указ о введении чрезвычайного положения. Верховная Рада утверждает этот указ. Указ вступает в силу. Главный санитарный врач подает в Министерство здравоохранения Украины представление об обращении в Кабинет Министров Украины с предложением об установлении карантина. Министерство здравоохранения Украины поднимает перед Кабинетом Министров Украины вопрос об установлении карантина. Кабинет министров Украины устанавливает карантин. Карантин вступает в силу.

При этом все четыре действия являются обязательными и хронологическими. То есть, до выполнения первого и второго действия четвертое состояться не может.

"Как известно, чрезвычайное положение в Украине не введено. Соответственно, по состоянию на данный момент главный санврач еще не получил полномочий инициировать карантин, а у Кабинета Министров не было оснований устанавливать карантин. Следовательно, следует утверждать, что в правовом поле действующего законодательства Украины карантин не введен", - говорится в решении суда.

А Липовецкий суд Винницкой области в резолютивной части по делу отстраненной учительницы Турбивской школы написал, что у Кабмина нет полномочий продлевать действие постановления о введении карантина, в связи с чем следует считать, что карантин закончился еще 28 февраля 2021 года.

Очевидно, в связи с массовым появлением подобных судебных решений нардепы во главе со "Слугой Народа" Михаилом Радуцким и решили закрепить за Кабмином права по установлению карантина и введению противоэпидемических мер.

Ранее мы уже писали о том, что в Верховной Раде Украины направлен на рассмотрение комитета законопроект, в котором предлагается расширить полномочия СНБО. Речь идет о согласовании карантина с Советом нацбезопасности.

Кроме этого, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации сотрудников.