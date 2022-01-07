Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что невакцинированным гражданам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только после завершения пандемии.

Об этом нардеп рассказал в интервью "Укринформу".

На вопрос журналиста о том, будут ли ослабления карантинных ограничений для непривитых от ковида граждан, Радуцкий ответил, что когда "не будет COVID-19 – будут послабления".

По его словам, в стране будет и дальше продлеваться адаптивный карантин, пока эпидемиологическая ситуация в Украине не покажет положительных результатов.

"Правительство продлило адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Скорее всего, он будет продолжен и в дальнейшем, пока продолжается эпидемия. Во время карантина будут ограничения, в том числе и требование относительно ношения маски в общественных местах и транспорте", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения призывает весь мир объединиться для окончания пандемии коронавируса в течение нынешнего года.

Между тем, в Украине третий день растет заболеваемость ковидом. За сутки заразились больше 7 тысяч человек.