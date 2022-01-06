В Австрии изменились правила. Фото: pixabay

Согласно условиям въезда в Австрию, на территорию страны могут попасть полностью вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие туристы. При этом те, кто сделал прививки препаратом CoronaVac смогут попасть в страну, но не смогут заселиться в отель или зайти в ресторан.

Об этом свидетельствует информация на сайте МИД Украины.

"Следует учесть, что с вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine пересечение границы Австрии допускается, но заселение в отеле или посещение заведений питания запрещено", - сказано в сообщении.

При этом, чтобы попасть в Австрию  без регистрации и карантина нужно быть полностью вакцинированным от Covid-19 или недавно переболевшим (в течение последних шести месяцев). Для пересечения границы в Австрии признаются все вакцины, которые используют в Украине.

При этом обязательно нужно иметь негативный результата ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 72 часа.

Напомним, Кипр ужесточает правила въезда.  Туристам придется делать по три теста на коронавирус.

Также сообщалось, что Черногория ужесточает правила въезда для украинцев.

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