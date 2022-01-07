В Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение прошлых суток коронавирус выявили у 7 177 человек, а вчера сообщалось о 6 632 новых пациентах.

Об этом свидетельствует статистика, которую Минздрав обнародовал утром 7 января в Facebook.

Среди новых пациентов - 364 ребенка и 203 медика. В больницы за прошлые сутки попали 1 866 человек с ковидом. 192 случая коронавируса оказались летальными. Выздоровели за день 5 595 человек.

За день 71 841 человек сделал прививку от коронавируса. Первую дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.

За все время пандемии в Украине выявили 3 696 468 случаев коронавируса. 97 088 из них оказались летальными. 3 506 509 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что за прошлые сутки на планете было зарегистрировано более 2,6 миллионов заражений коронавирусом. Это самый большой суточный показатель за все время пандемии.

Также мы сообщали, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех совершеннолетних.

Кроме того, мы писали, что недавно в Китае город-миллионник закрыли на карантин из-за трех бессимптомных случаев коронавируса.