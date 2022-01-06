Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который в ноябре заявил о том, что в парламента вакцинированы 83% депутатов, в том числе он сам, заболел коронавирусом во второй раз.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура", - написал Стефанчук.

В своем сообщении председатель Рады призвал всех не забывать обо всех противоэпидемических моментах, которые просит соблюдать Минздрав, а также заговорил о прививках против ковида.

"Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", - добавил Стефанчук.

Он также обратился с просьбой пройти тест на Covid-19 к тем, с кем контактировал последние дни.



Напомним, ранее мы писали о том, что украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от Covid-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Между тем, сегодня, 6 декабря, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ, который предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всем украинцам, достигшим совершеннолетия. По его словам, бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.