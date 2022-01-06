Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает весь мир объединиться для окончания пандемии коронавируса в течение нынешнего года.

Об этом сообщает информационное агенство Синьхуа.

"Все хотят вернуться к нормальной жизни, привычно отпраздновать новогодне-рождественские праздники. Но сейчас лучше отменить мероприятия и отпраздновать позже, чем праздновать и горевать по их окончанию. Нам нужно защитить себя сейчас", - сообщили в ВОЗ.

Штамм "Омикрон", по данным организации, зафиксирован уже в десятках стран, новый вариант не более тяжелый, чем вариант "Дельта", но, возможно, более заразный и устойчивый к вакцинам.

Также ВОЗ напомнила, что "чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, мы должны покончить с неравенством в распределении вакцин".

Напомним ранее "Страна" писала, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что штамм коронавируса "Омикрон" и штамм "Дельта" могут привести к новой волне заболеваемости ковидом в мире.

Также мы писали, что в Украине назвали сроки новой волны COVID-19 и обнадежили, что в 2022-м пандемия может закончиться.