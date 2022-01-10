В Верховной Раде Украины направлен на рассмотрение Комитета законопроект, в котором предлагается расширить полномочия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о согласовании карантина с Советом нацбезопасности.

Соответствующий законопроект №6508 зарегистрирован на сайте парламента.

"Проект Закона разработан с целью урегулирования вопроса введения карантина и улучшения взаимодействия органов государственной власти в условиях глобальных вызовов, пандемий и эпидемий", - сказано в пояснительной записке к документу.

В законопроекте предлагается дополнить статью 4 закона о СНБО и дополнить согласованием установления Кабинета министров Украины карантина, если он планируется более чем в шести регионах (включая Киев, и аннексированный Крым и Севастополь). То есть введение карантина более чем в 6 регионах Кабмин должен будет согласовывать с СНБО.

Кроме того, указано, что Кабмин будет вводить карантин не дольше, чем на два месяца, но он может быть продлен в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Помимо этого, в решении о введении карантина, согласно законопроекту, должны быть указаны противоэпидемические меры. Речь идет, в частности, об особых режимах передвижения и хозяйственной деятельности, самоизоляции, изоляции, въезда-выезда и т.п.

Законопроект получен Радой 6 января, 10 января документ передан на рассмотрение Комитету. Среди инициаторов законопроекта выступил, в том числе и глава Комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев и ряд других нардепов от фракции.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил новые полномочия местных властей и изменил правила отзыва депутатов.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил создавать органы самоорганизации, которые получат полномочия местного самоуправления.