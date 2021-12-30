На состоявшемся в четверг, 30 декабря, заседании Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины, которое перенесли со среды из-за большого количества вопросов, премьер-министр Денис Шмыгаль внес санкции против крымчан, россиян и иностранцев, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Кроме того, Совбез рассматривает синхронизацию санкций с партнерами (очевидно, речь о США), которые вводят их против граждан Украины.

Если американцы введут санкции, то Киев также поддержит это решение.

Напомним, что на заседании СНБО рассматривался план обороны страны и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января 2022 года.

Также обсуждалась тема реакции западных партнеров на обострение ситуации вокруг Украины.

Ранее мы писали, что Алексей Данилов рассказал, как приняли санкции против телеканалов на заседании СНБО, которого не было.

Также "Страна" информировала, что до 25 мая 2022 года СНБО на своём заседании внесёт в реестр первых олигархов - согласно недавно принятому закону.

Кроме того, Данилов после заседания СНБО несколько раз опроверг угрозу нападения России.