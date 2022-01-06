Для введения санкций против телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive, созданных на базе закрытых 112, NewsOne и ZiK, заседание СНБО не созывалось. Члены совета голосовали удаленно.

Об этом со ссылкой на ответ аппарата СНБО сообщают "Украинские новости".

Журналисты выяснили, что президент Владимир Зеленский для введения 28 декабря 2020 года санкций против медиахолдинга "Новости" (в который входят "NewsOne", "ZiK", "112 Украина", "Перший незалежний" и "Ukrlive"), ООО "Тайм медиа" (логотип "Перший незалежний") и ООО "Телепростір" (логотип "Ukrlive"), не собирал перед этим заседание СНБО.

По данным издания, членов совета обзвонили и они проголосовали по телефону. То есть, без обсуждения, просто подписывая предложенные решения.

Напомним, "Страна" писала о том, что зачем Зеленский 28 декабря ввел новые санкции против украинских телеканалов.

Также мы сообщали, что санкции против оппозиционных телеканалов ввели на заседании СНБО, о котором не сообщалось даже на его сайте.

Кроме того, мы писали, что в МИД РФ раскритиковали блокировку украинских оппозиционных каналов через новые санкции СНБО.