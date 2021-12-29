Владимир Зеленский под конец года снова разразился санкциями. И, как и в начале года, против оппозиционных телеканалов.

Причем принято это решение было на заседании СНБО, которого, похоже, в реальности не происходило. Оно якобы состоялось вчера, 28 декабря, о чем не было ни одного официального сообщения вплоть до появления указа Зеленского.

Какие СМИ попали под блокировку на этот раз и почему Зеленский снова пошел на этот беспредельный шаг - разбиралась "Страна".

Заседание, которого не было

Вчера президент ввел новые санкции против СМИ, которые были созданы на базе закрытых еще в феврале санкциями СНБО каналов ZiK, 112 и NewsOne (принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку).

Указ президента заблокировал во-первых работу компании "Тайм медиа", которую создали журналисты закрытых ранее каналов ZiK, 112 и NewsOne. И запустили на этой базе в конце февраля 2021 года "Первый независимый". Но он был заблокирован по устному распоряжению СБУ буквально через час после того как вышел в эфир и с тех пор вещал только в YouTube.

Во-вторых - компанию "Телепростир", которая принадлежит нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу и владеет каналом UkrLive (на этом канале сейчас работают журналисты закрытых каналов). Он до сих пор в Украине не блокировался (в отличие от "Первого независимого"). Теперь же СНБО заблокировал и его.

Но вводили санкции, судя по всему, очень спешно.

Указ президента ссылается на решение СНБО от 28 декабря 2021 года. Но никакой информации о том, что такое заседание вообще проводилось, нет. По крайней мере, на сайте Совбеза о нем ничего не говорится.

Более того, СНБО сначала планировал провести очередное заседание только в среду, 29 декабря. А потом перенес его на четверг - в связи с появлением новых вопросов для проработки.

Затем выяснилось, что состоялось якобы какое-то еще заседание во вторник, которое порекомендовало Зеленскому ввести новые санкции против телеканалов.

Но судя по тому, что о нем никому не сообщалось, с высокой степенью вероятности никто нигде не заседал. И санкции решили вводить, не дожидаясь даже запланированного заседания Совбеза.

Реакция телеканалов

Заблокированные UkrLive и "Первый независимый" выпустили совместное заявление по поводу санкций. Мы дословно цитировали его здесь.

Важный момент, на который обратили внимание журналисты, - указ президента вышел после того, как "Перший Незалежний" добился решения Хозяйственного суда Киева о возобновлении вещания.

Также медийщики заявили, что будут судиться против решений СНБО и Зеленского.

В ОПЗЖ заявили, что "Зеленский зачищает информпространство, вводя незаконные санкции ради укрепления своей преступной диктатуры". Политсила также напомнила, что своих медийных площадок методически лишают жителей юго-востока Украины.

"Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на Юго-Востоке страны... За это придется нести уголовную ответственность", - заявили в ОПЗЖ.

В партии считают, что юридических оснований вводить санкции нет, а происходящее подпадает под 171 статью УК - препятствование законной деятельности журналистов.

Нардеп Нестор Шуфрич, чей канал UkrLive попал под санкции, заявил, что будет судиться в украинских и международных инстанциях.

Причины нового санкционного обострения у Зе

Итак, Зеленский чем начал год, тем его и заканчивает - блокировкой неугодных себе СМИ.

Разумеется, совершенно незаконной - мы уже неоднократно разбирали юридическую сторону дела. Вводить санкции против своих граждан Украина может лишь по доказанным в суде статьям о терроризме. А внесудебное закрытие целых телеканалов уже официально осудили в ООН.

Источник, близкий к Офису президента, рассказал "Стране" подоплеку нынешнего решения.

"Против UkrLive уже давно готовили введение санкций, потому что он вещал в эфире фактически без ограничений. И воспринимался как серьёзная информационная угроза для власти. Санкции против "Першого незалежного", который ранее уже отключили от эфира без всяких санкций, - это что-то типа акции устрашения.

Почему именно сейчас это произошло? Это ответ Банковой на предложения европейских стран, которые советовали снять санкции СНБО с украинских СМИ. Офис показывает, что не хочет делать никаких послаблений. А наоборот - курс ужесточат. На это наложилась ещё сильная обида Зеленского и Ермака на партнёров по Нормандской четвёрке, которые фактически проигнорировали их 10 шагов по Донбассу. А Россия, так и вообще, можно сказать, послала", - сказал источник.

"Страна" уже подробно писала об этих "10 шагах и о крайне скептической в отношении их реакции России (а также еще более скептической реакции российской делегации в ТКГ на заявления Ермака и достижении неких договоренностей по перемирию на Донбассе). И это действительно могло стать сильным раздражающим фактором для Банковой, которая решила вновь ввести беспредельные санкции против украинских СМИ.

При этом спешку с санкциями и "потерявшимся" заседанием СНБО можно объяснить еще и тем, что сейчас параллельно раскручивается история с уголовным делом против Порошенко. И по поводу чего бывший президент уже обвиняет нынешнего в "работе на Россию".

Да и в среде "партии войны" пошла критика Офиса президента за обещания вернуться к перемирию на Донбассе. И санкции должны эту "зраду" приглушить (к слову, Порошенко проходит по тому же уголовному делу, что и Тарас Козак, и Виктор Медведчук, но санкции СНБО против его телеканалов никто не вводит).

Но основное - это удар по тем политическим кругам, которые призывают договариваться с Россией. И делается это в тот момент, когда Москва и Вашингтон начинают серьезный разговор о перспективах Украины.

Разумеется, в условиях очередного санкционного демарша Зеленского и СНБО вести эти переговоры станет сложнее. На что, возможно, и рассчитывает Банковая.

К слову, показательно, что в тот же день президент утвердил своим указом скандальную стратегию информационной безопасности. Где прямым текстом прописано, что практика санкций СНБО против СМИ будет продолжены. Также власть в этом документе планирует ввести нормы по блокировке неугодного контента в Сети.

То есть Зеленский дает сигналы, что по вопросу свободы слова Украину ждет дальнейшее закручивание гаек. И проецировать эту политику обещают на любые мнения, которые идут вразрез с линией власти под предлогом борьбы с "российскими нарративами".

Тут важно понимать, что эта политика и до утверждения "Стратегии" применялась полным ходом. Но ее утверждение указом президента носит попытку сделать процесс необратимым. И демонстративно заблокировать любые возможности политического диалога в Украине - в первую очередь по вопросам обсуждения реализации политической части Минских соглашений и отношений с Россией.

И это может еще более радикализировать как внутреннюю, так и внешнюю обстановку вокруг Украины. На что, не исключено, и был расчет у украинской власти, которая с тревогой воспринимает начавшийся диалог между Западом и Россией по гарантиям безопасности в Европе одним из последствий которого может стать блокирование движения Украины в НАТО.

Реакция соцсетей на закрытие каналов

"В Египте, где де-факто правят военные, которые находятся в жесткой конфронтации с исламистами, у журналистов больше прав и свобод, чем в постмайдановской Украине. Смешно, страшно - но правда именно такова", - пишет журналист Андрей Манчук.

"Мало того, что санкции против своих граждан заседаниями СНБО незаконны, так теперь уже сами заседания заморачиваются проводить.

Президент указом ввёл санкции против новых телеканалов решением СНБО от 28 декабря, при этом само заседание 28-го было перенесено на 30-е.

Бинго!", - иронизирует журналист Василий Муравицкий.

Телеведущий Макс Назаров предрекает Зеленскому "громкий финал".

"Можно вводить санкции по результатам заседания СНБО, которого не было. Можно штрафовать сми за то, чего не было. Можно закрывать человека по статье, которой нет в УК. Можно чесать об успехах государства, из которого сотнями тысяч выезжают граждане.

Можно даже строить дороги в разы дороже, чем в Европе. А можно бесконечно в своей некомпетентности, жажды наживы и лицемерия обвинять соседа.

Все можно, но за всё придётся ответить. По закону ответить, по тем самым правилам, которые для себя прописало общество много лет назад.

А финал будет громким, да".

Журналист Юрий Ткачев интересуется, почему до сих пор не опубликованы основания для санкций, по которым закрыли телеканалы в конце года.

"Кстати, в связи с закрытием Зеленским новых оппозиционных телеканалов, хочу поинтересоваться: Владимир Александрович, а не пришла ли пора всё-таки продемонстрировать гражданам те факты, на основании которых вы закрыли телеканалы в прошлый раз?

Ну как бы, уже год прошёл, может всё-таки пора? Или ну его нафиг, раз США одобрили, то перед туземцами отчитываться не обязательно?"

"Очевидно, что Зеленский из тех особо умных подростков, которые любили бросить в костёр бутылку дихлофоса и постоять подождать, что будет. Только рванет так, что зацепит всех. Причём уже очень скоро", - написал депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

Политолог Андрей Ермолаев проследил "эволюцию" правления Зеленского.

"Он и его "слуги" опьянели от успеха в 2019-м, и попутали успех на выборах с правом на господство над всеми. Или "бес попутал".

Сперва он и его "слуги" научились врать в лицо.

Потом он и его "слуги" научились воровать из бюджета и платить в "конвертах".

Затем он в ограниченном кругу "слуг" освоил санкции против собственных граждан и против медиа, без суда и следствия.

Чуть позже он в очень узком кругу ("тройка"-"четверка") научился рулить правительством, бюджетом, местными властями, судами и прокурорами.

И он начал затыкать рты недовольным, увольнять неугодных, угрожать и преследовать строптивых.

Сейчас он учится сажать.

Еще немного - и он научится отдавать приказы стрелять.

Но люди тоже учатся. На собственных ошибках и разочарованиях. Учатся не вестись на артистизм и популизм. Учатся различать правду и ложь. Учатся не бояться и сопротивляться. Учатся различать шарлатанов и карьеристов в толпе очередных "претендентов". Учатся, как победить без очередных "революционных" катастроф.

Чтобы сказать "Больше - Нет" и "Автократия STOP". Уже скоро".

"Закрыть еще два канала. Поставить женщин на воинский учет. Ты смотри, разошелся.

Все равно уже не поможет. Сделает людей лишь злее", - предполагает экс-нардеп Елена Бондаренко.