Буквально сегодня "Страна" разбирала вопрос, на что Запад будет толкать Украину, чтобы снизить напряженность на Донбассе и с Россией.
Мы отмечали, что после серии встреч с представителями США и Евросоюза Киев начал некие шаги по деэскалации.
В частности - заявил о возвращении к перемирию на фронте. И начал готовить почву под местные выборы, которые должны были пройти в Донецкой и Луганской областях еще год назад (но их тогда запретила власть).
Также Зеленский и Ермак пару дней назад заговорили о существовании "десяти шагов" - украинского плана, который призван разблокировать переговоры в Трехсторонней контактной группе и Нормандском формате.
Правда, украинцам этот документ почему-то решили не показывать. Но сегодня российское издание "Коммерсант" его опубликовало. "Страна" анализирует "10 шагов" Зеленского.
Привет из прошлого
Судя по датам, которые встречаются в документе, он был написан перед заседанием ТКГ, которое состоялось 8 декабря. Напомним, что днем ранее Байден проводил переговоры с Путиным.
То есть Банковая подготовила свой план как раз под встречу президентов РФ и США. Видимо, понимая, что после нее Запад начнет педалировать тему продвижения на Минском треке.
В общем, похоже, что это была попытка сработать на упреждение и захватить инициативу.
Теперь перейдем к самим шагам. Подробно они перечислены здесь. Мы же опишем общую логику документа.
Он состоит, во-первых, из ряда военных и гуманитарных мер по купированию конфликта.
В этом разделе Украина предлагает вернуться к перемирию с 10 декабря. Затем "предпринять все меры" по открытию КПВВ на Донбассе и подготовить до новогодних праздников обмен пленными. Для этого Киев обязался предоставить их список и провести процессуальную очистку (то есть закрыть дела на тех, кто под следствием и помиловать уже осужденных).
Все это предлагалось сделать на заседаниях ТКГ 8-9 декабря.
Но, как мы знаем, частично сдвинулось с мертвой точки только перемирие. Да и то гораздо позже - с 22 декабря и пока только на уровне заявлений Украины. Россия и "республики" опровергли, что подписывали с Киевом какой-то новый документ на эту тему. И данных о том, что режим тишины восстановился, пока нет.
По пленным и КПВВ прогресса вообще никакого. В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что Украина отказалась возвращать им захваченного ранее "офицера ЛНР" Андрея Косяка и закрывать дела против остальных кандидатов на обмен.
Также Киев отверг условие "республик" по открытию пунктов пропуска - взаимное признание сертификатов о вакцинации.
То есть эта часть "шагов" Зеленского-Ермака уже в большинстве аспектов опоздала или застопорилась. Тут самое забавное, что президент еще 21 декабря рассказывал о том, что Украина предложила свой план по Донбассу - хотя к тому моменту половина его пунктов были уже просрочены.
"Политическая" часть шагов
Но упоминаются там и планы по реализации политической части Минских соглашений.
Накануне возврата к перемирию 10 декабря Зеленский планировал созвониться с Путиным - как это было перед заключением соглашения о прекращении огня в июле 2020 года.
Но, как мы уже знаем, подобного разговора не было. А перемирие Киев объявил самостоятельно.
С российским президентом Зеленский планировал кроме того поговорить про обмен пленными, сделать общее заявление о деэскалации и назначить спецпредставителей для переговоров по газу и продлению транзитного контракта после 2024 года.
Повторимся, этого разговора так и не состоялось. А значит, переданные в Россию еще в начале декабря "10 шагов" понимания там не встретили.
Почему не встретили - в общем-то понятно.
Главный интересующий Москву момент - выполнение политической части Минских соглашений - прописана в плане самым последним шагом после переговоров с Путиным не только по телефону, но и личной встречи. А также после саммита Нормандского формата на уровне глав государств.
И только затем - шагом под номером 10 - Зеленский готов согласовать в Минске и внести в Раду следующие законопроекты:
- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера"
- об амнистии;
- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
- о специальной (свободной) экономической зоне;
- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
Напомним, что согласовать в ТКГ закон об особом статусе и вставить туда формулу Штайнмайера, а также принять ее в Раде, Зеленский обещал еще по итогам Парижского саммита 2019 года. Теперь он обещает сделать это лишь после нового саммита, да еще и двух личных встреч с Путиным.
Понятно, что это похоже на попытку попиариться на встречах с российским президентом - без каких-то гарантий, что обещанный десятый пункт будет исполнен. "Завалить" его крайне просто - внести в ТКГ заведомо неприемлемые для оппонентов проекты законов, указанных выше. И дальше ничего делать уже не нужно.
Например, указать в них, что граница передается Украине до выборов на Донбассе, что противоречит Минским соглашениям. Также мы помним наработки Украины по амнистии, которая, вопреки Минску-2, коснется далеко не всех. Аналогично и с особым статусом, который Киев отказывается закреплять в Конституции.
Отдельно стоит обратить внимание на тему газа. Мы видим, что Банковая планирует увязать вопрос продления транзита через Украину с решением вопроса Донбасса. Россия же всегда разводила эти тематики по разным углам. Равно как и сами переговоры по транзиту вести с Украиной отказывалась.
Этот вопрос Москва увязывает не с Киевом, а с тем, будет ли спрос на газ в Европе (точнее - готова ли Европа увеличивать закупки газа у России по долгосрочным контрактам). То есть, переговоры по газу Кремль хочет вести с европейцами, которые должны стать гарантами контракта с Украиной, если в таковом будет необходимость.
Что будет с "шагами" теперь?
Итак, в таком виде документ, предложенный Ермаком, уже по факту отвергнут Россией. И можно предположить, что Москва, если вообще ответит Киеву, то предложит для начала исполнить десятый шаг - согласовать и принять законопроекты в рамках Минска-2. А потом - все остальное.
Также Кремль может заявить, что никаких планов рассматривать не будет, пока Украина не выполнит решений Парижского саммита нормандской четверки. А там, напомним, были заложены следующие так и не исполненные пункты:
- Внедрить режим полного прекращения огня (исполнено в июле 2020 года, но потом перемирие "сломалось").
- Развести войска на трех новых участках (их даже не определили).
- Договориться об открытии новых КПВВ.
- Достичь консенсуса в рамках ТКГ и "Нормандии" по всем правовым аспектам особого статуса Донбасса. Это прежде всего значит то, что Украина должна как минимум вынести на рассмотрение все проекты законов, которые этой темы касаются. Чего сделано не было.
- Внести формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Не сделано.
Если по первым трем позициям еще нужно разбираться, кто конкретно их саботировал - то последние два "политических" пункта требовали инициатив прежде всего с украинской стороны.
И очевидно, что Москва будет увязывать последующие переговоры с Киевом вокруг этих пяти шагов. А не "десяти шагов Зеленского".