На брифинге по результатам последнего в этом году заседания Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал новые санкции против телеканалов.

По словам секретаря СНБО, загадочное заседание по поводу телеканалов проводилось путем письменного голосования. Причем оно проходило на протяжении трех недель.

То есть собственно никакого заседания с рассмотрением санкций против журналистов не было. Хотя в указе президента говорится, что оно состоялось 28 декабря.

На вопрос о том, на каком основании были введены санкции против телеканалов, Данилов ничего не ответил.

Напомним, 28 декабря Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против нескольких телеканалов. Под санкции попали телеканалы, которые были созданы на базе незаконно заблокированных через санкции СНБО в феврале трех оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это ООО "Тайм медиа" (телеканал "Первый независимый") и ООО "Телепростир" - принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE.

Источник на Банковой объяснял подоплеку новых гонений на неугодные телеканалы. По его словам, это ответ Офиса президента на предложения европейских стран, которые советовали снять санкции СНБО с украинских СМИ. Офис показал, что не хочет делать никаких послаблений.