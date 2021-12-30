В Киеве с опозданием на полтора часа начался брифинг по результатам последнего в этом году заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал журналистам, что рассматривали собравшиеся участники заседания.

В повестке дня были план обороны страны и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января 2022 года.

Также обсуждалась тема реакции западных партнеров на обострение ситуации вокруг Украины.

Главы Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Иван Баканов и Денис Монастырский докладывали о дестабилизации внутри страны. Деталей докладов Данилов не привел.

Кроме того, секретарь сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес на СНБО санкции против крымчан, россиян и иностранцев, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

На Совбезе шла речь и о штамме коронавируса "омикрон" и вакцинации. По прогнозам, в феврале эта разновидность станет основной в Украине, что приведёт к всплеску заболеваемости ковидом.

До 25 мая СНБО на своём заседании внесёт в реестр первых олигархов - согласно недавно принятому закону.

Наконец, Совбез рассматривает синхронизацию санкций с партнерами (видимо, речь о США), которые вводят их против граждан Украины. То есть если американцы введут ограничения, то Киев тоже сделает это автоматически.

В целом, по словам Данилова, на СНБО обсудили 21 вопрос.

Ранее "Страна" писала, что брифинг Данилова должен был начаться в 17:30.

Также мы сообщали, что заседание изначально планировалось на 29 декабря, но его перенесли на 30 декабря в связи с тем, что Владимир Зеленский расширил перечень вопросов в повестке дня.