В четверг, 30 декабря, в 17:30 начнется брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое перенесли со среды из-за расширения списка вопросов, которые будут рассматривать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Брифинг начнется в 17:30 и пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины по адресу: улица Банковая, 11. Его будут транслировать на официальной фейсбук-странице Офиса Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение собрать перед Новым годом заседание СНБО после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Повестка заседания на данный момент неизвестна.

По словам адвоката Петра Порошенко, на заседании могут ввести очередные санкции, на этот раз - против экс-президента Украины, которого подозревают в государственной измене.

Заседание, которое изначально планировалось провести 29 декабря, перенесли на 30 декабря в связи с тем, что Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания.