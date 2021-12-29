Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который проживает в элитной высотке в Киеве, в течение текущего года заработал более 831 тысячи гривень. При этом его должностной оклад составляет всего 15-18 тыс. грн.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на аппарат СНБО.

Должностной оклад секретаря СНБО не превышает 18 тыс. грн, однако в течение года Данилов заработал 831 тыс. 600 грн. Такую сумму он получил благодаря ежемесячным премиям и и надбавкам, которые ему платили, в частности, за интенсивность труда, выслугу лет, работу в условиях режимных ограничений и экспертность по вопросам тайн. Таким образом он получал в месяц не менее 65 тыс. грн.

Самую большую сумму Данилов получил в сентябре, ему выплатили 142 тысячи гривень. Кроме премий и надбавок, секретарю СНБО выплатили отпускные и 83 тыс. грн материальной помощи "на оздоровление".

Ежемесячно в течение 2021 года Данилов получал следующие суммы:

январь - 67 966 грн к выдаче,в том числе начислено 18 тыс. грн надбавки за интенсивность, 3600 грн надбавки как эксперту по тайнам, 3600 грн надбавки за работу в условиях режимных ограничений, 4300 грн надбавки за выслугу лет и 36 000 грн премии ;

февраль – 66 778 грн, в том числе 18 тыс. грн надбавки за интенсивность труда, 3600 грн надбавки как эксперту по вопросам тайн, 3600 грн надбавки за работу в условиях режимных ограничений, 4500 грн за выслугу лет и 34 200 грн премии;

март - 70 358 грн, в том числе 16 300 грн надбавки за интенсивность труда, 6400 грн надбавок как эксперту по вопросам тайн и работу в условиях режимных ограничений и 34200 грн премии;

апрель – 68 499 грн, в том числе 34 200 грн премии, 4600 грн за выслугу лет, 6800 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн и 17 181 грн – за интенсивность труда;

май – 67 147 грн, в том числе 18 тыс. грн за интенсивность труда, 7200 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн и 34 200 грн премии;

июнь - 67 147 грн, в том числе 15 300 грн за интенсивность труда, 34 200 грн премии, 4100 грн за выслугу лет и 6120 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн;

июль – 67 192 грн, в том числе 34 200 грн премии, 18 тыс. грн за интенсивность труда, 7200 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн и 4860 грн за выслугу лет;

август – 68 933 грн, в том числе 18 тыс. грн за интенсивность труда, 34 200 грн премии, 4800 за выслугу лет и 7200 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн;

сентябрь - 142 554 грн, в том числе 12 200 грн за интенсивность труда, 34 200 грн премии, 3300 грн за выслугу лет, 4900 грн за работу в условиях режимных ограничений и за экспертность по вопросам тайн, а также 25 700 грн отпускных и 83 500 грн в качества материальной помощи "на оздоровление";

октябрь - 65 200 грн, в том числе 17 000 грн за интенсивность труда, 34 200 грн премии, 4600 грн за выслугу лет и 6800 грн за работу в условиях режимных ограничений и экспертность по вопросам тайн;

ноябрь – 79 878 грн к выдаче, в том числе начислено 45 000 грн премии, 16 300 грн за интенсивность труда, 6500 грн за работу в условиях режимных ограничений и экспертность по вопросам тайн, 4400 грн надбавки за выслугу лет.

Информация за декабрь отсутствует, поскольку месяц еще не закончился.

Напомним, директор несуществующего Музея Революции достоинства получил в ноябре почти 90 тысяч зарплаты.

Также сообщалось, что омбудсмен Денисова в ноябре получила 160 тысяч грн зарплаты и погасила кредит на недвижимость в 8,5 миллионов.