Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ноябре получила более 160 тысяч гривен зарплаты. Такая информация указана в данных о существенных изменениях ее имущественного состояния, которые внесены в реестр 2 декабря.

В частности, 29 ноября Людмила Денисова получила 161 266 гривен. Зарплата указана с учетом налогов и сборов. При этом в декларации не уточняется размер оклада омбудсмена. Также остается не известным получила ли она надбавки и доплаты.

Указано лишь, что выплаты были осуществлены от Секретариата омбудсмена.

Также в реестр внесена информация о том, что в ноябре и начале декабря Людмила Денисова потратила 8,5 млн гривен на погашение кредита, который взяла на покупку недвижимости.

Напомним, нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк получил 1,5 млн гривен олимпийской награды и через неделю подарил неизвестному 1,3 млн. При этом он отказался называть имя того, кому сделал такой щедрый подарок.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НБУ Шевченко задекларировал подарок неизвестному лицу за 78 миллионов гривен.

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