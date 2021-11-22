Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко подарил движимое имущество в Швейцарии стоимостью более 78 млн гривен.

Об этом сообщается в уведомлении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 15 ноября Единого государственного реестра деклараций.

Из уведомления Госреестра становится понятно, что в октябре глава НБУ подарил движимое имущество в Швейцарии общей стоимостью 78,3 млн гривен.

Обладатель дорогого презента не уточняется.

Также в декларации главы НБУ Шевченко не указано, что именно он подарил.

За 2021 год глава Нацбанка подавал больше десяти уведомлений в реестр деклараций. В начале ноября Кирилл Шевченко заработал более 8 млн гривен от продажи трех объектов недвижимости.

За 2020 год Шевченко задекларировал 27,5 млн гривен дохода, 2,43 млн гривен из них – зарплата в НБУ.

Налоговая декларация главы НБУ. Источник: Единый реестр деклараций

Ранее "Страна" сообщала, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко за сентябрь получил 549 800 гривен зарплаты.

Также мы писали, что новоизбранная директор департамента финконтроллинга НБУ Галина Пахачук в 2020 году заработала в "Приватбанке" 9,2 млн гривен.