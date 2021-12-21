Народный депутат от "Слуги народа" и Олимпийский чемпион Жан Беленюк, который получил 1,5 млн гривен олимпийской награды и через неделю подарил неизвестному 1,3 млн грн, прокомментировал "Стране" этот щедрый жест.

На прямой вопрос "Страны" Беленюк отказался назвать имя получателя, ссылаясь на закон о декларациях.

"Данные изменения я указал в своей декларации. Если там нет имени того, кому непосредственно сделан перевод, я и не обязан его указывать. Подарок был осуществлён, а кому и как - по закону я имею право эту информацию не освещать. Там не было необходимости указывать имя человека или название организации, поэтому я и не указывал. Я не понимаю, почему я вообще должен это комментировать", - объяснил он.

Недавно Беленюк заявлял, что собирается провести аукцион, на котором разыграет свою золотую олимпийскую медаль, а вырученные средства передаст на благотворительность. Однако спортсмен рассказал "Стране", что пока что ему не удалось реализовать эту идею.

"Аукцион я ещё не проводил. Но я постоянно участвую в различных инициативах своих коллег, других спортсменов. Так что какие-то вещи в контексте благотворительности мы осуществляем. Просто конкретно свой аукцион я на данный момент ещё не реализовал", - подытожил он.

Напомним, Жан Беленюк стал первым украинцем на Олимпиаде-2020, который привезет в страну золотую медаль.

Мы ранее подробно писали, как живет и чем владеет Жан Беленюк.